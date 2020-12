Αχαΐα

Κι άλλο θύμα ηλεκτρονικής απάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μέθοδο για την υφαρπαγή χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό πολίτη.

Ακόμα ένας άνδρας έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης, αυτήν τη φορά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, άγνωστοι του έστειλαν sms, ζητώντας του να ενεργοποιήσει σύνδεσμο, ο οποίος επισυνάπτονταν.

Πατώντας πάνω στο λινκ, βγήκε σε μία ψεύτικη σελίδα γνωστής τράπεζας, στην οποία διατηρούσε λογαριασμό.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος, άλλαξε τους κωδικούς του κι έτσι οι άγνωστοι, μέσω της σελίδας του απέσπασαν 2.800 ευρώ.

Μόλις αντιλήφθηκε την απάτη ο παθών προχώρησε σε μήνυση και την υπόθεση χειρίζονται πλέον οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Πηγή: tempo24.news