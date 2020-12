Έβρος

Σύλληψη στον Έβρο: πούλησε σε αστυνομικό ναρκωτικά και πιστόλια

Στη "φάκα" της αστυνομίας ένας άνδρας που είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και πούλησε όπλα και ναρκωτικά.

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, σε παρέβρια περιοχή της Γεμιστής Έβρου, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχείς έρευνες σχετικά με τη δράση κυκλώματος που διακινεί όπλα και ναρκωτικά στην ελληνική επικράτεια, οι αστυνομικοί σχεδίασαν και υλοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλων ανακριτικών πράξεων, ορίστηκε ραντεβού αγοραπωλησίας όπλων και ναρκωτικών δισκίων, όπου εμφανίσθηκε ο δράστης, ο οποίος προηγουμένως είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και πούλησε σε αστυνομικό που προσποιούνταν τον αγοραστή, 8.000 ναρκωτικά δισκία, 10 πιστόλια και 6 φυσίγγια έναντι του ποσού των 14.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω πιστόλια, φυσίγγια και ναρκωτικά δισκία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.