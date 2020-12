Λακωνία

Μεγάλες ζημιές από ισχυρή έκρηξη ΑΤΜ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες έφυγαν άπραγοι, ωστόσο κατάφεραν να μετατρέψουν μία γειτονιά σε... πεδίο μάχης.

Στη Μάνη στην κεντρική πλατεία της Αρεόπολης, άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ τράπεζας χωρίς, ωστόσο, να μπορέσουν να αφαιρέσουν τα χρήματα που περιείχε.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν μόνον υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: Flynews.gr