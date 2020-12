Τρίκαλα

Νεκρός σε τροχαίο μοτοσικλετιστής

Ακαριαίο θάνατο βρήκε ο οδηγός της μηχανής, μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Τετάρτης στον περιφερειακό δρόμο Μεγάλων Καλυβίων-Λαζαρίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 65χρονου οδηγού της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία Τρικάλων.

Πηγή: trikalavoice.gr