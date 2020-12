Ηράκλειο

Καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του συνταξιούχου ναυτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους τρεις κατηγορούμενους της δολοφονίας Προβιδάκη.

Ένοχοι για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 51χρονου συνταξιούχου ναυτικού Κώστα Προβιδάκη, στο Αντισκάρι, από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

Την ενοχή των τριών κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας.

Για την ανθρωποκτονία του άτυχου άνδρα πρωτόδικα οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο αδέλφια 38 και 29 ετών από το Αντισκάρι και ένας 30χρονος κτηνοτρόφος από την Γέργερη, είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Η διαδικασία συνεχίζεται με νέο γύρο αγορεύσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Νωρίτερα, και λίγο πριν βγει η απόφαση, υπήρξε ανατροπή καθώς είχαμε μία ομολογία κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, με την ομολογία του μικρότερου εκ των δύο αδερφών, ότι και αυτός είχε χτυπήσει το θύμα.

Μια απρόσμενη εξέλιξη, καθώς μέχρι χθες την ευθύνη για τα χτυπήματα στον Προβιδάκη είχε αναλάβει μόνο ο μεγαλύτερος αδερφός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι άλλοι δύο δεν χτύπησαν το θύμα αλλά προσπάθησαν να τον τραβήξουν και να τον απομακρύνουν ώστε να φύγουν από το σημείο

Πηγή: cretalive.gr