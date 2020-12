Καβάλα

Θρίλερ με την εξαφάνιση επιχειρηματία

Βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Οι Αρχές εξετάζουν το πτώμα ενός άνδρα που βρέθηκε μερικά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο.

Σε αγροτική περιοχή μεταξύ Αμφίπολης και Νιγρίτας, εντοπίστηκε το μεσημέρι το αυτοκίνητο 43χρονου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το αυτοκίνητο βρέθηκε το πτώμα ενός άγνωστου άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, το οποίο οι αστυνομικές Αρχές και ο ιατροδικαστής εξετάζουν αν πρόκειται για τον 43χρονο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις από την Καβάλα και τις Σέρρες.

Τα ίχνη του 43χρονου χάθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, ημέρα των γενέθλιων του. Οι γονείς και τα συγγενικά του πρόσωπα ανησύχησαν όταν δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και τα μηνύματα και κάλεσαν την Αστυνομία.