Καβάλα

Νεκρός σε αρδευτικό κανάλι βρέθηκε ο αγνοούμενος επιχειρηματίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του επιχειρηματία, που είχε εξαφανισθεί στις 12 Δεκεμβρίου, από την παραλία Οφρυνίου.

(φωτό αρχείου)

Σε διπλό τραύμα στην πλάτη, οφείλεται σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Μηνά Γεωργιάδη, ο θάνατος του 42χρονου Γιώργου Γρηγοριάδη που αγνοούνταν από το μεσημέρι του Σάββατου 12 Δεκεμβρίου.

Το πτώμα του άτυχου άντρα, που αναγνωρίστηκε χθες το βράδυ από τους οικείους του, βρέθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης μέσα σε αρδευτικό κανάλι σε απόμερη αγροτική περιοχή ανάμεσα στην Αμφίπολη και τη Νιγρίτα. Λίγο νωρίτερα, περίπου δυο χιλιόμετρα από το σημείο που εντοπίστηκε το πτώμα, οι αστυνομικοί είχαν βρει ξεκλείδωτο το αυτοκίνητό του.

Ο κ. Γεωργιάδης στις πρώτες δηλώσεις του τόνισε ότι «ο θάνατος του 42χρονου ανήκει στην κατηγορία των βίαιων θανάτων. Προήλθε συνεπεία του μεθαιμορραγικού σοκ μετά από ένα διπλό τραύμα το οποίο έχει στην μεσοπλάτια χώρα». Περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει σήμερα.

Τα ίχνη του 42χρονου που διέμενε στην Παραλία Οφρυνίου, ηλεκτρολόγου στο επάγγελμα και πατέρα ενός ανήλικου παιδιού, χάθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου, ημέρα των γενεθλίων του. Οι γονείς και τα συγγενικά του πρόσωπα ανησύχησαν όταν δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και τα μηνύματά τους και κάλεσαν την αστυνομία.