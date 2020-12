Φθιώτιδα

Νέα κρούσματα σε γηροκομείο

Συνεχίζεται η διάδοση του κορονοϊού σε γηροκομείο, που μετρά ήδη δύο θύματα.

Επιπλέον κρούσματα κορονοϊού προέκυψαν από τον έλεγχο του ΕΟΔΥ σε ιδιωτικό Γηροκομείο της Λαμίας.

Αυτήν τη φορά βρέθηκαν θετικά τρία άτομα, δύο υπάλληλοι ηλικίας 47 και 62 ετών κι ένας τρόφιμος ηλικίας 91 ετών.

Στους προηγούμενους ελέγχους και οι τρεις είχαν βγει αρνητικοί.

Αρνητικές βγήκαν και οι τρεις εργαζόμενες που βγήκαν θετικές την πρώτη φορά σε εξέταση που τους είχε γίνει.

Για το χώρο έχει προγραμματιστεί και νέος επανέλεγχος από τον ΕΟΔΥ.

Την Τρίτη καταγράφηκε και δεύτερος θάνατος ωφελούμενου από τη δομή, μίας 100χρονης, η οποία νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της πόλης.

Πηγή: tvstar.gr