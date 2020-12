Γρεβενά

Ο κορονοϊός “πήρε” ζευγάρι 60 χρόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος κι Ευθυμία ήταν μαζί 60 χρόνια, είχαν παιδιά και εγγόνια. Δεν πρόλαβαν να δουν το νέο δισέγγονό τους.

Με διαφορά μόλις δύο ημερών έφυγαν από τη ζωή ο Γιώργος και η Ευθυμία Σπηλιώτη, που ήταν μαζί επί 60 χρόνια.

Το ζευγάρι από τα Δοξαρά Γρεβενών έδωσε σκληρή μάχη, αλλά νικήθηκε από τον κορονοϊό.

Είχαν δύο γιους πέντε εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Τραγική ειρωνεία ότι, το ένα γεννήθηκε τη μέρα που πέθανε η πρόγιαγιά του.

Πηγή: aetos-grevena.blogspot.com