Θεσσαλονίκη

Θρίλερ με πτώμα σε φωταγωγό

Σοκαρισμένοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Ποιος εντόπισε την σορό.

Η σορός ενός ατόμου εντοπίστηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, σε φωταγωγό πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το πτώμα βρέθηκε από συνεργείο καθαρισμού σε πολυκατοικία της οδού Αγγελάκη.

Όπως ανέφερε ένοικος της πολυκατοικίας, πιθανότατα πρόκειται για άντρα ο οποίος ενδεχομένως να έπεσε από μεγάλο ύψος.

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για άτομο που μέσω του φωταγωγού προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο διαμέρισμα.

Πηγή: GRTimes