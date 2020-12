Θεσσαλονίκη

28χρονος καλλιεργούσε χασίς στη στάνη του

Μετέτρεψε τη στάνη σε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο για δενδρύλλια κάνναβης, αλλά τον "τσάκωσαν".

Είχε μετατρέψει το ποιμνιοστάσιό του σε... αυτοσχέδιο θερμοκήπιο και καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης ένας 28χρονος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από πληροφορίες, ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου. Στην κατοχή του αλλά και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 473 γραμμάρια κάνναβης και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ακολούθησε έρευνα στο ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας του όπου διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο 55 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 50 εκατοστών, αλλά και 25 φυτά κάνναβης μέσα σε πλαστικά ποτήρια, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης από τον ίδιο χώρο κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης 112 γραμμαρίων και 5 δοχεία υγρού λιπάσματος. Συνολικά κατασχέθηκαν 80 δενδρύλλια - φυτά κάνναβης και 585 γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.