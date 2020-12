Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρα σύγκρουση με αυτοκίνητο της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Ένας οδηγός ΙΧ σκοτώθηκε, όταν το βανάκι που οδηγούσε προσέκρουσε πάνω σε φορτηγό της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας της ΕΛ.ΑΣ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή της Νέας Ραιδεστού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο άτυχος οδηγός του οχήματος, ο οποίος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Η σορός του διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος θα διερευνήσει η τροχαία.

Πηγή: GRTimes