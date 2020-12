Φθιώτιδα

Ισχυρή έκρηξη στα Καλύβια – Εκκένωση της περιοχής (βίντεο)

Τραυματίες από την σφοδρή έκρηξη. Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης σε επιχείρηση με φιάλες υγραερίου στην οδό Σπύρου Μελά στα Καλύβια.

Προκλήθηκε ισχυρότατη έκρηξη που… σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, ενώ προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

Αν και η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με όλες σχεδόν τις δυνάμεις της, έθεσε πολύ γρήγορα την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο, μία αναζωπύρωση και μια νέα έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης, που εκείνη την ώρα επιχειρούσε κατάσβεση και έλεγχο του χώρου, αλλά και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που βρισκόταν κοντά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει νέος συναγερμός και να διαταχθεί εκκένωση της περιοχής από κατοίκους, υπό τον φόβο νέας μεγάλης έκρηξης.

Για τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία. Το ένα άτομο, ωστόσο, φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πρόσωπο.

