Μαγνησία

Βόλος: δωρεάν διανομή κρέατος σε άπορες οικογένειες

Δικαιούχοι είναι περισσότερες από 1.000 οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες, λόγω και της κρίσης της πανδημίας.

Ποσότητα 4,5 κιλών κρέατος ανά οικογένεια θα διανείμει ο Δήμος Βόλου, σε 1.000 και πλέον οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες, με την κρίση της πανδημίας, για τις εορταστικές ημέρες που έρχονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Βόλου, η διανομή του κρέατος θα γίνει στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας προκειμένου να ενισχυθεί και να διευρυνθεί το δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και με οδηγό τη βούληση να μην υπάρξει καμία οικογένεια που θα στερηθεί των βασικών για το γιορτινό τραπέζι της.

Την 22 Δεκεμβρίου και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθεί, στα Δημαρχεία Βόλου και Νέα Ιωνίας, η διανομή κρέατος σε περισσότερες από 1.000 οικογένειες και εάν υπάρξουν επιπλέον ανάγκες για άλλες οικογένειες αυτές θα καλυφθούν.

Η δαπάνη δεν θα επιβαρύνει τον Δήμο Βόλου, αφού καλύπτεται κατά τα 2/3 από δωρεές επιχειρηματιών φίλων του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου και κατά το 1/3 από δωρεά του ίδιου του κ. Μπέου.

Οι οικογένειες που θα λάβουν τη βοήθεια σε τρόφιμα είναι αυτές, οι δικαιούχοι των οποίων είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα οικονομικής αδυναμίας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου και ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Βόλου, καθώς και σε άλλες κοινωνικές δομές του δήμου.