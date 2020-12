Κοζάνη

Κοζάνη: Κόντρα δημάρχου – ΕΟΔΥ για τα rapid test

Η απάντηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στις δηλώσεις του δημάρχου Κοζάνης.

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τη χορήγηση άδειας πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων από τρίτους φορείς, απαντά ο Οργανισμός σχολιάζοντας δηλώσεις του δημάρχου Κοζάνης.

«Επιπροσθέτως, ο δήμαρχος Κοζάνης, σε πρόσφατη επικοινωνία με στελέχη του ΕΟΔΥ, είχε δεσμευθεί να παραχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος των 3.000 κιτ δειγματοληψίας που διαθέτει ο Δήμος, στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, χωρίς όμως να έχει υλοποιήσει τη συγκεκριμένη δωρεά έως σήμερα» προστίθεται σε σχετική ανακοίνωση και επισημαίνεται ότι ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε κάθε περιοχή της χώρας και προσφέρει τις υπηρεσίες του με δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους σύμφωνα και με τις οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων έχοντας υλοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες τεστ.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λάζαρος Μαλούτας, μεταξύ άλλων, είχε αναφέρει πως χρειάζεται άδεια από τον ΕΟΔΥ για να διενεργήσουν rapid test και, όπως είχε πει, οι δημοτικές αρχές δεν είχαν καταφέρει να βρουν κάποιον αρμόδιο από τον οργανισμό προκείμενου αυτή να τους χορηγηθεί.