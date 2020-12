Θεσσαλονίκη

“Next Christmas”: Το εορταστικό μήνυμα ελπίδας από τη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Η γιορτινή παραγωγή του ΟΤΘ "Next Christmas" είναι μία διασκευή της κλασικής επιτυχίας των Wham "Last Christmas" και είναι και το ευχετήριο μήνυμα που στέλνει η Θεσσαλονίκη σ' όλο τον κόσμο.

«Όταν όλα θα έχουν περάσει η Θεσσαλονίκη θα είναι η πόλη που θα θέλεις να ταξιδέψεις! Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι οι άνθρωποι της.'Ανθρωποι χαμογελαστοί ... αισιόδοξοι...αγωνιστές! 'Ανθρωποι που δεν το βάζουν κάτω στα αδιέξοδα! 'Ανθρωποι που θέλεις να τους γνωρίσεις!». Με αυτά τα λόγια ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συνοδεύει το εορταστικό του βίντεο για να στείλει το μήνυμα αισιοδοξίας της πόλης.

Μια παραγωγή που πραγματοποιήθηκε μέσα στις δύσκολες συνθήκες του lockdown, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, δίνοντας το στίγμα της πόλης και προβάλλοντας το ισχυρότερο πλεονέκτημα της: Τους καθημερινούς ανθρώπους.

Το βίντεο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων με όλες τις απαραίτητες άδειες και τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

