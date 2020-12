Δωδεκανήσα

Άνδρας χτύπησε νοσηλευτές και σεκιουριτά νοσοκομείου

Μεγάλη αναστάτωση στο θεραπευτήριο, απο τις φωνές και τα χτυπήματα του άνδρα κατά των υπαλλήλων.

(εικόνα αρχείου)

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Ρόδου, το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από επεισόδιο που δημιουργήθηκε.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρεται συγκεκριμένα:

"Την 17-12-2020 το βράδυ συνελήφθη στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, 39χρονος ημεδαπός ο οποίος σύμφωνα με σχετική καταγγελία διατάραξε την ομαλή λειτουργία Τμήματος του Νοσοκομείου Ρόδου εξυβρίζοντας, απειλώντας και χτυπώντας, κατά περίπτωση υπάλληλο, ασφαλείας και νοσηλευτικό προσωπικό."