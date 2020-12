Αργολίδα

Ναύπλιο: Περιμένουν τα Χριστούγεννα κάνοντας... βουτιές στη θάλασσα (εικόνες)

Ο ηλιόλουστος καιρός έστειλε πολλούς κατοίκους στην παραλία της Αρβανιτιάς.

Απομένουν μόλις έξι ημέρες για τα Χριστούγεννα, ωστόσο, σήμερα η παραλία της Αρβανιτιάς, στο Ναύπλιο, ήταν γεμάτη κόσμο.

Οι εικόνες που δημοσιεύει η ιστοσελίδα argolikeseidhseis.gr, είναι από την παραλία κάτω από το Παλαμήδι, όπου πολλοί κάτοικοι έκαναν τις βουτιές τους, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό.

Η παραλία Αρβανιτιάς είναι ουσιαστικά η παραλία του Ναυπλίου στην Αργολίδα, ακριβώς κάτω από το Παλαμήδι (συγκεκριμένα τον προμαχώνα Θεμιστοκλή), απέχει περίπου 10 λεπτά με τα πόδια από οποιοδήποτε σημείο της πόλης και πρόκειται για μια μικρού μεγέθους παραλία, περίπου 200 μέτρων, έχει βραβευτεί με τη Γαλάζια Σημαία, βρέχεται από τα καταγάλανα νερά του αργολικού κόλπου, ενώ θεωρείται απρόσβλητη από τους βοριάδες λόγω του σημείου που βρίσκεται.

ΠΗΓΗ: argolikeseidhseis.gr