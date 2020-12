Αργολίδα

Κατάρρευση μπαλκονιού και πτώση γυναίκας από 10 μέτρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από ύψος δέκα μέτρων έπεσε μία ηλικιωμένη που στεκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

Στο νοσοκομείο Αργολίδας μεταφέρθηκε μία ηλικιωμένη που τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Το ατύχημα συνέβη νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, όταν το ξύλινο μπαλκόνι του σπιτιού της γυναίκας, στο παλιό Ναύπλιο, κατέρρευσε, ενώ εκείνη στεκόταν πάνω του.

Η γυναίκα έπεσε από ύψος 10 μέτρων στο πεζοδρόμιο, όμως για καλή της τύχη, την πορεία της πτώσης της ανέκοψε τέντα καταστήματος.

Τυχερή ήταν επίσης μέσα στην ατυχία της, αφού την πτώση της αντιλήφθηκε εθελοντής διασώστης, ο Δημήτρης Λούβαρης, ο οποίος και έσπευσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιήσει.

Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr