Κοινωνία

Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά την άμεση επέμβαση πληρώματος του ΕΚΑΒ, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της.

(εικόνα αρχείου)

Σε τραγωδία κατέληξαν οι αγροτικές εργασίες για μια 77χρονη από το Χάβαρι, η οποία έχασε το μεσημέρι του Σαββάτου την ζωή της, πέφτοντας από τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα στην περιοχή της Δάφνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν συνοδηγός στο τρίκυκλο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από αυτό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο, αλλά ήταν πια αργά…

Πηγή: ilialive.gr