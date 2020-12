Αρκαδία

Τρίπολη: παιδιά φτιάχνουν αυτοσχέδια στολίδια για την πόλη (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος, έχοντας γύρω του παιδιά που «αλλάζουν όψη» στην αρκαδική πρωτεύουσα.