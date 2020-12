Μαγνησία

Ανήλικοι έκαναν πάρτι γενεθλίων σε σχολείο

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία και προχώρησαν σε συλλήψεις. Πρόστιμα και συλλήψεις και για γλέντι.

Πρόστιμα σε παρέες ανηλίκων που παραβίασαν τις απαγορεύσεις και συμμετείχαν σε πάρτι και διασκέδαση χθες βράδυ στο Βόλο. Επρόκειτο για συγκέντρωση 40 νεαρών ατόμων στον προαύλιο χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας σε πάρτι γενεθλίων. Οι περισσότεροι νεαροί ετράπησαν σε φυγή μόλις έφθασαν τα αστυνομικά αυτοκίνητα έπειτα από καταγγελία.

Από τους παρευρισκόμενους συνελήφθησαν 7 άτομα, τρία αγόρια και τέσσερα κορίτσια, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση μέτρων και άσκοπη μετακίνηση.

Επίσης συνελήφθησαν, αργά χθες το απόγευμα, 4 άνδρες έπειτα από καταγγελία στην Αστυνομία, διότι είχαν στήσει γλέντι στο Σκοπευτήριο της Νέας Αγχιάλου.

Το γλέντι διοργάνωσε ένας 45χρονος στον οποίον επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ συμμετείχαν ένας 55χρονος, ένας 51χρονος και ένας 46χρονος σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα 300 ευρώ.