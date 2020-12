Θεσσαλονίκη

Έκρυβε ναρκωτικά μέσα στο… ρύζι (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν νεαρό πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στο σπίτι του.

Στη σύλληψη ενός 27χρονου άνδρα προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Μενεμένη της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη οικία του 27χρονου, στην ίδια περιοχή, όπου εντοπίσθηκαν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε συσκευασία ρυζιού και κατασχέθηκαν, ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 814 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στην παραπάνω οικία αλλά και στην κατοχή του ημεδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης βάρους 356 γραμμαρίων,

κοκαΐνη βάρους 3,5 γραμμαρίων,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

χρηματικό ποσό 410 ευρώ και

σκευάσματα που χρησιμοποιούσε για την νόθευση της κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.