Θεσσαλονίκη

Παρίσταναν τους τεχνικούς και “ξάφριζαν” ηλικιωμένους

Χειροπέδες σε δυο νεαρούς πέρασαν οι αστυνομικοί. Πως εξαπατούσαν τους ηλικιωμένους και τους αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Με το πρόσχημα ότι είναι τεχνικοί της ΔΕΗ ή ανελκυστήρων, δύο νεαροί άνδρες κατηγορούνται ότι έμπαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων, απ' όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 23χρονο, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή της Σταυρούπολης ως δράστες οκτώ περιπτώσεων απατών και κλοπών, η μία σε απόπειρα, κατά το τελευταίο δίμηνο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η λεία τους περιλαμβάνει 8.400 ευρώ και 13.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά, όπως επίσης κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται από τους παθόντες σε τουλάχιστον 34.000 ευρώ. Τη δράση τους αποκάλυψε έρευνα αστυνομικών της Ασφάλειας Χαριλάου-Ανάληψης και ήδη οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας πράξεις κακουργηματικού βαθμού. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε -επιπλέον- η εμπλοκή ενός 43χρονου άνδρα αλλά και ενός τέταρτου -άγνωστου μέχρι στιγμής- προσώπου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τυχόν συμμετοχή τους σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο επιτήδειοι, άλλοτε από κοινού και άλλοτε κατά μόνας ή με τη συνδρομή των δύο συνεργών τους, προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ ή ανελκυστήρων, ακόμη και τους ασφαλιστές, έπειθαν τα θύματά τους να τους επιτρέψουν την είσοδο στα σπίτια τους. Με τις υποτιθέμενες ιδιότητες απασχολούσαν τους ηλικιωμένους αναζητώντας χρήματα και κοσμήματα, τα οποία έκλεβαν. Σε μία περίπτωση αφαίρεσαν από το διαμέρισμα 83χρονης 13.000 δολάρια ΗΠΑ, 5.500 ευρώ και κοσμήματα. Από τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν οι δύο δράστες είναι στα όρια του αυτοφώρου.