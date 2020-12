Θεσσαλονίκη

Σύλληψη διακινητή αλλοδαπών μετά από καταδίωξη

Περιπετειώδης καταδίωξη του νεαρού που μετέφερε αλλοδαπούς παράνομα. "Καρφώθηκε" σε μπάρα διοδίων με το ΙΧ που οδηγούσε.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 27χρονος συνελήφθη από την αστυνομία στην περιοχή της Σταυρούπολης έπειτα από πεζή καταδίωξη και παρά την αντίσταση που προέβαλε. Συγκεκριμένα, ο 27χρονος, την ώρα που βρισκόταν σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία τράπηκε σε φυγή με ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια δεν συμμορφώθηκε σε σχετικά σήματα των αστυνομικών αναπτύσσοντας ταχύτητα και προκαλώντας φθορές σε μπάρα των διοδίων Ανάληψης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς εμπλέκεται στη μεταφορά οκτώ αλλοδαπών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν από το όχημα. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Εν τω μεταξύ, συνελήφθη, προχθές το πρωί σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου, ένας άνδρας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καβάλας, για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.