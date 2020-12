Μαγνησία

Η διάρρηξη “ξεσκεπάστηκε” στο... ενεχυροδανειστήριο

Οι διαρρήκτες είχαν “ξαφρίσει” χρυσαφικά από ηλικιωμένη.

Διέρρηξαν το σπίτι ηλικιωμένης στον Βόλο και “ξάφρισαν” τα χρυσαφικά της. Δικογραφία κατά τριών ατόμων για κλοπή σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου για το αδίκημα της κλοπής.

Οπως προέκυψε στο πλαίσιο της προανάκρισης, στις 5 Οκτωβρίου ένας από τους δράστες μετέβη σε ενεχυροδανειστήριο του Βόλου και διέθεσε χρυσό σταυρό και χρυσή αλυσίδα, έναντι του χρηματικού ποσού των 100 ευρώ.

Εξακριβώθηκε ότι ο δράστης μαζί με δύο άγνωστους συνεργούς του, τις πρώτες πρωινές ώρες στις 5 Οκτωβρίου διέρρηξαν το σπίτι ηλικιωμένης και αφού μπήκαν στο εσωτερικό του, αφαίρεσαν, μεταξύ άλλων, τα προαναφερόμενα κοσμήματα, που κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στη νόμιμη δικαιούχο.

