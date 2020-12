Εύβοια

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό αγνοούμενου

Εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. Στην έρευνα συμμετέχουν και κάτοικοι της περιοχής.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης αγνοούμενου στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Ευβοίας.

Κάτοικος της περιοχής εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το Σάββατο και εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν οκτώ πυροσβέστες, με τρία οχήματα και ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος από την 7η ΕΜΑΚ, ενώ συνδράμουν και κάτοικοι της περιοχής.