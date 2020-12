Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: μαζεύτηκαν σε πατάρι καφετέριας για να δουν το ντέρμπι

Τόσο ο ιδιοκτήτης, όσο και οι θαμώνες πλήρωσαν ακριβά την ιδέα τους να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, όπως στην προ κορονοϊού εποχή.

Σκέφτηκαν ότι δεν θα τους καταλάβει κανείς όμως λογάριασαν λάθος... Ο λόγος για ιδιοκτήτη καφετέριας και πέντε πελάτες του που θέλησαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό όπως στην προ κορωνοϊού εποχή. Κλείστηκαν στο πατάρι της καφετέριας και έβαλαν στην τηλεόραση να παίζει η αγαπημένη τους ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του «Δικεφάλου» αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας πήγαν στο κατάστημα για να το ελέγξουν. Διαπίστωσαν ότι η είσοδός του ήταν κλειδωμένη. Κάλεσαν τα άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό να ανοίξουν την πόρτα. Λίγη ώρα αργότερα η πόρτα άνοιξε και βγήκαν έξω ο ιδιοκτήτης και οι πέντε θαμώνες.

Οι αστυνομικοί επέβαλαν πρόστιμο 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους θαμώνες για παραβίαση του περιορισμού κυκλοφορίας. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη καθώς κρίθηκε ότι ο βαθμός διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας ήταν μεγάλος. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και λουκέτο τριάντα ημερών καθώς είχε παραβιάσει και στο παρελθόν τα μέτρα για τη μη διασπορά του κορoνοϊού. Με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.