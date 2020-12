Ξάνθη

“Βροχή” από μετεωρίτες στην Ξάνθη (εικόνες)

Κάτοικοι της πόλης εντόπισαν τους μετεωρίτες, μένοντας άναυδοι.

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις μετεωρίτες εντοπίστηκαν από ζευγάρι στην Ξάνθη, την περασμένη Παρασκευή.

Ένα ζευγάρι, κάτοικοι της πόλης, εντόπισε τους μετεωρίτες ενώ περπατούσε και αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι.

Ο ένας μετεωρίτης, περίπου 12 κιλά, μάλιστα, είχε δημιουργήσει και κρατήρα στο σημείο που έπεσε.

