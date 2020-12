Θεσσαλονίκη

Νεαρός απειλεί να βουτήξει στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας (εικόνες)

Επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Τέλος στη ζωή του απειλεί να δώσει ένας άνδρας στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος έχει ανεβεί στη άκρη στέγης πολυκατοικίας, στην οδό Σαχίνη και απειλεί ότι θα βουτήξει στο κενό.

Συγγενείς του άνδρα προσπαθούν να τον πείσουν να τραβηχτεί από την άκρη της στέγης.

Οι πυροσβέστες έχουν τοποθετήσει στο δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία στρώμα διάσωσης.

