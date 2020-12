Θεσσαλονίκη

Αίσιο τέλος για τον νεαρό που απειλούσε να βουτήξει στο κενό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 25χρονο που ήθελε να αυτοκτονήσει.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση με τον 25χρονο ο οποίος απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του πηδώντας από ταράτσα πολυκατοικίας στη Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη.



Λίγο πριν τις 13:00, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα και κάθισε στην άκρη, απειλώντας να βουτήξει στο κενό.

Συγγενείς και γνωστοί του 25χρονου προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν.



Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Μάλιστα οι Πυροσβέστες έστησαν στρώμα διάσωσης στον δρόμο μπροστά από την πολυκατοικία.





Μετά από περίπου μία ώρα, ο 25χρονος απομακρύνθηκε από την άκρη της ταράτσας.



Τη στιγμή εκείνη τον άρπαξε ένας συγγενής του και με τη βοήθεια του διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και αναμένεται να διακομιστεί σε ψυχιατρική κλινική.