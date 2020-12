Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε “νταή” που έστειλε τη σύντροφό του στο νοσοκομείο

Συνελήφθη από αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Χειροπέδες σε έναν 52χρονο Ρομά πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε. ο άνδρας χθες το μεσημέρι χτύπησε την 65χρονη σύντροφό του, επίσης Ρομά, η οποία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος κατάφερε σοβαρά χτυπήματα στη γυναίκα.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

