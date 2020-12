Πέλλα

Κορονοϊός - Χριστούγεννα: Εκπαιδευτικοί είπαν τα κάλαντα σε γιατρούς και νοσηλευτές

Με αυτόν το τρόπο επέλεξαν να ευχαριστήσουν τους υγειονομικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν τη δική τους μάχη, δίπλα στους ασθενείς, ενάντια στην πανδημία COVID-19.

Με κιθάρες, τρομπέτες, κρουστά όργανα και τα παραδοσιακά τρίγωνα, εκπαιδευτικοί- μουσικοί των δημοτικών σχολείων της Έδεσσας, είπαν τα κάλαντα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου της πόλης.

«Σκεφτήκαμε αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, που είναι ημέρες αλληλεγγύης και αγάπης να κάνουμε κάτι προκειμένου να ελαφρύνουμε τις έγνοιες των υγειονομικών και να νιώσουν και αυτοί ότι έρχονται τα Χριστούγεννα» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Πέλλας, Νίκος Αγγελίδης. Έτσι κάλεσα τους μουσικούς που ανταποκρίθηκαν πολύ πρόθυμα και σε συνεννόηση με την διοίκηση του νοσοκομείου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, είπαμε παραδοσιακά κάλαντα της Μακεδονίας και της Ικαρίας».

«Μπορεί τα σχολεία μας να είναι κλειστά, αλλά οι καρδιές μας είναι ανοιχτές στις ανάγκες των μαθητών μας και γεμάτες από αισθήματα ευγνωμοσύνης προς το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων μας. Τι κι αν τα χαμόγελά μας είναι καλυμμένα από τις μάσκες; Η πίστη πως θα τα καταφέρουμε είναι φανερή. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πορείας μου ως εκπαιδευτικός» επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελίδης.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, το ξεχωριστό αυτό εγχείρημα των εκπαιδευτικών παρακολούθησαν σε απευθείας σύνδεση μέσω του WebEx, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόπτσης, ευχαριστώντας τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο για τις προσπάθειες που καταβάλλουν αλλά και τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους με αυτό τον τρόπο.

Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Έδεσσας Χρ Δόντσος ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς και μουσικούς που είχαν αυτήν την ιδέα κι έκαναν-όπως είπε-όλο το προσωπικό μέσα στο φόρτο εργασίας και στην καθημερινή μάχη κατά της Covid, να αισθανθεί περισσότερο ότι έρχονται οι γιορτές.

Από την Έδεσσα στο Γιαννιτσά

Τα κάλαντα των δασκάλων της μουσικής, οι ευχές τους και τα χριστουγεννιάτικα ακούσματα θα επαναληφθούν σήμερα και στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, σύμφωνα με τον διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. «Πεποίθησή μας, πως η ιατρική θα σώσει το παρόν και η παιδεία θα διασφαλίσει το μέλλον. Αυτήν την ελπίδα και το ευχαριστώ μας θα καταθέσουμε και στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, τραγουδιστά με εξαίρετους μουσικούς των δημοτικών μας σχολείων, ως μικρό αντίδωρο στην μεγαλόψυχη προσφορά όλων των εργαζομένων στα νοσοκομεία του νομού μας. Και να ευχηθούμε από τη συνάντησή μας του χρόνου, να απουσιάζουν μόνο οι μάσκες» ση