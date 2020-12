Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: θρήνος για ακτινοφυσικό με 2 παιδιά

Δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, υποστηρίζουν οι συνάδελφοί της.

Ακόμη μία υγειονομική υπάλληλος έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό την Τρίτη, όπως έγινε γνωστό από την ΠΟΕΔΗΝ. Πρόκειται για μία 53χρονη ακτινοφυσικό που εργαζόταν στο νοσοκομείο «Θεαγένειο».

Ήταν μητέρα δύο παιδιών και δεν έπασχε από υποκείμενο νόσημα. Μέχρι τώρα έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό 16 άνθρωποι που εργάζονται στα νοσοκομεία της χώρας μας.

Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» επί αρκετές μέρες.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ο θάνατος των εργαζομένων στο ΕΣΥ από την πανδημία θα πρέπει έστω τώρα την ύστατη στιγμή, να χαρακτηρισθεί με νομοθετική ρύθμιση εργατικό ατύχημα.

Πηγή: typosthes.gr