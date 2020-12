Αιτωλοακαρνανία

Σεισμός “ταρακούνησε” την Αιτωλοακαρνανία

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο.

(φωτογραφία αρχείου)

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περί τις 02:20 σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 16 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 12 χιλιόμετρα βόρεια της Πάτρας.