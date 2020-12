Ηλεία

Φωτιά σε σπίτι: Οι γείτονες έσωσαν τον ιδιοκτήτη

Εκτεταμένες ζημιές υπέστη το σπίτι. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε κατοικία στην περιοχή του Μπισχινόκαμπου Ζαχάρως.

Οι γείτονες κατάφεραν να απομακρύνουν εγκαίρως τον ιδιοκτήτη, όπως μεταδίδει το ilialive.gr. Επί τόπου έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρεστένων, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά.

Στο εσωτερικό της κατοικίας προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από σόμπα.