Δωδεκανήσα

Πρόσκρουση πλοίου σε λιμάνι

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το "χτύπημα" και για το ταξίδι του καραβιού.

Στο λιμάνι της Κάσου, προσέκρουσε ελαφρά κατά της διαδικασία πρόσδεσης, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Blue Star Patmos", χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το πλοίο αφού επιθεωρηθεί και λάβει πιστοποιητικό αξιoπλοϊας αναμένεται να αναχωρήσει για τη Ρόδο με 52 επιβάτες.





Το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πάτμο,Λειψοί, Λέρο, Κάλυμνο, Κω, Σύμη, Ροδο, Κάρπαθο και Κάσο.