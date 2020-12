Χανιά

Προσπάθεια εξαπάτησης ιερέα από γυναίκα

Με ποιο πρόσχημα επιχείρησε να εξαπατήσει τον κληρικό.

Προσπάθεια εξαπάτησης ιερέα από άγνωστη γυναίκα, που προσποιήθηκε την εργαζόμενη στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», κάνει γνωστή με ανακοίνωση του ο Δήμος Χανίων.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προσέγγισε ιερέα της πόλης και προσπάθησε να του αποσπάσει χρηματικό ποσό 250 ευρώ, με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας σε οικογένεια της πόλης. Η προσπάθεια εξαπάτησης έγινε γνωστή καθώς ο ιερέας επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπαλλήλους του τμήματος κοινωνικής πολιτικής αναφέροντας το γεγονός.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, «η προϊσταμένη του τμήματος ενημέρωσε τον ιερέα για το ισχύον νομικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται σε κανέναν εργαζόμενο να ζητάει και να λαμβάνει χρήματα από πολίτες ή εκπροσώπους φορέων. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε επικοινωνία με την άγνωστη γυναίκα, η οποία ωστόσο δεν απάντησε στις κλήσεις».

Μέσω της ανακοίνωσης του ο Δήμος Χανίων και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ενημερώνει τους πολίτες να μην δίνουν χρήματα σε όποιον παρουσιάζεται ως εργαζόμενος στον Δήμο Χανίων και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ιδιαίτερη πρέπει να είναι η προσοχή όλων μας τις εορταστικές αυτές ημέρες».