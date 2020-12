Θεσσαλονίκη

Ένας τραυματίας σε συμπλοκή οπαδών

Ένα άτομο κατέληξε στο νοσοκομείο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Yποδιεύθυνση Aντιμετώπισης Bίας στους Aθλητικούς Xώρους.

Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, στην οδό Κλεάνθους στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα δέχτηκαν επίθεση από τέσσερα άτομα. Ένα από τα θύματα της επίθεσης τραυματίστηκε από ξύλινο και αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Yποδιεύθυνση Aντιμετώπισης Bίας στους Aθλητικούς Xώρους.

Πηγή: thestival.gr