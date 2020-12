Μαγνησία

Κορονοϊός: Έκανε την αποθήκη... μπαρ και έφαγε “βαρύ” πρόστιμο

Ακριβά θα στοιχίσει σε έναν 47χρονο η ιδέα να μετατρέψει την αποθήκη του σε αυτοσχέδιο μπαρ.

Ακριβά θα στοιχίσει σε έναν 47χρονο η ιδέα να μετατρέψει μία αποθήκη του στο κέντρο του Βόλου σε αυτοσχέδιο μπαρ, αφού αργά χθες το βράδυ εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να παραβαίνει τον νόμο, να ξεπερνά τις απαγορεύσεις και ταυτόχρονα να παίζει μουσική και να προσφέρει αλκοόλ.

Ο εντοπισμός της «αποθήκης-μπαρ» δεν ήταν δύσκολη υπόθεση για τους αστυνομικούς εξαιτίας της δυνατής μουσικής που ακουγόταν από στερεοφωνική εγκατάσταση. Η έκπληξη των αστυνομικών ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν είδαν μέσα στον χώρο, πέραν του ιδιοκτήτη, 9 επιπλέον άτομα να πίνουν και να διασκεδάζουν.

Στον ιδιοκτήτη της αποθήκης επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και σήμερα οδηγείται στον Εισαγγελέα Βόλου, ενώ στους «γλεντζέδες θαμώνες» βεβαιώθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ στον καθένα για παράβαση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό και για άσκοπη μετακίνηση και αφέθηκαν ελεύθεροι.