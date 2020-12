Λάρισα

Έκρυβε ναρκωτικά στον Πηνειό

Περιπετειώδης σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών.

Δεν δίστασε να επιτεθεί στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και τον δικαστικό λειτουργό που τον εντόπισαν να κρύβει ναρκωτικά στην όχθη του ποταμού Πηνειού ένας διακινητής, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά αλλά τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη!

Οι αστυνομικοί ακολουθούσαν τα ίχνη του από τη Λάρισα, το απόγευμα της Τρίτης. Όταν έφτασε στην «καβάντζα» του στην παρόχθια περιοχή του Πηνειού, συνεπλάκησαν μαζί του ώσπου να καταφέρουν να τον δεσμεύσουν με χειροπέδες. Στην κατοχή του και στην κρυψώνα, βρήκαν δέκα συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 282,3 γραμμαρίων, ενώ κατέσχεσαν και 255 ευρώ.

Σε έρευνα στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν σπόροι κάνναβης βάρους 18,8 γραμμαρίων. Παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, που του απήγγειλε κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.