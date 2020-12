Φθιώτιδα

Ξεψύχησε στην “ουρά” της τράπεζας

Αιφνίδιος θάνατος 70χρονης την παραμονή των Χριστουγέννων.

Τραγωδία στη Λαμία την παραμονή των Χριστουγέννων.

Μία 70χρονη γυναίκα που στεκόταν στην είσοδο τραπεζικού καταστήματος, στην Λαμία, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της και μετά από λίγη ώρα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Η άτυχη γυναίκα είχε υποστεί ανακοπή. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την επαναφέρουν και την μετέφεραν στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου της Λαμίας.

Όμως, η 70χρονη δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς της ανθρώπους, που δυστυχώς αντί για γιορτή θα βιώσουν τα χειρότερα Χριστούγεννα της ζωής τους.

ΠΗΓΗ: lamiareport.gr