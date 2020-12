Ηλεία

Κορονοϊός: Επεισόδιο με νεαρούς που δεν τηρούσαν τα μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aστυνομικοί έκαναν σύσταση σε παρέα νεαρών, οι οποίοι αντέδρασαν και δημιουργήθηκε ένταση.

Επεισόδιο μεταξύ νεαρών και αστυνομικών, σημειώθηκε λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ της Πέμπτης.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες στην πόλη, έκαναν σύσταση σε παρέα νεαρών που βρίσκονταν στο Επαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία του Πύργου, να μη συνωστίζονται και να αποχωρήσουν από το σημείο. Όταν λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί πέρασαν ξανά από το Επαρχείο είδαν ότι η παρέα βρισκόταν ακόμη εκεί.



Τότε επιχείρησαν να βεβαιώσουν πρόστιμο σε δύο από τους νεαρούς για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.



Εκείνοι αντιστάθηκαν και ξεκίνησε μια λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, οι οποίοι επιχείρησαν προσαγωγές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένας εκ των νεαρών έχει πέσει κάτω, ενώ υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, τόσο από την παρέα του όσο και από διερχόμενους πολίτες.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βεβαιώθηκαν δύο πρόστιμα και δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Πηγή: patrisnews.com