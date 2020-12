Ηλεία

Πυροσβέστης τραυματίστηκε από έκρηξη φιάλης (εικόνες)

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, στην διάρκεια κατάσβεσης.

Άγιο είχε ένας πυροσβέστης της Π.Υ. Λεχαινών, σε περιστατικό πυρκαγιάς σε καταυλισμό όπου διαμένουν αλλοδαποί εργάτες γης στην περιοχή Μαρκόπουλο Τραγανού στον κάμπο της Ηλείας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι της Πέμπτης σε ένα τολ θερμοκηπίου που είχε μαζί με άλλα μετατραπεί σε κατάλυμα για τους αλλοδαπούς εργάτες. Γρήγορα όμως επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα και σχεδόν στο σύνολό τους τα πρόχειρα αυτά καταλύματα καταστράφηκαν.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν εκεί σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου σε απόσταση από τα καταλύματα που καιγόντουσαν. Μέσα σε αυτά υπήρχαν αρκετές φιάλες υγραερίου. Μια από αυτές έσκασε την ώρα που οι πυροσβέστες ξεκινούσαν το έργο της κατάσβεσης και βρίσκονταν σε απόσταση περίπου είκοσι μέτρων.

Όπως αποδείχθηκε η απόσταση αυτή δεν ήταν αρκετή για να προσφέρει ασφάλεια και ένας από τους πυροσβέστες τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γ.Ν. Πύργου.

Αρκετή ώρα αργότερα όταν οι φλόγες έσβησαν, ανάμεσα στους καπνούς φαίνονταν αρκετές φιάλες υγραερίου… κάποιες από αυτές “φουσκωμένες” σα να ήταν έτοιμες να εκραγούν. Οι πυροσβέστες φρόντισαν να ψύξουν με νερό καλά για να εξαλείψουν την πιθανότητα έκρηξης αργότερα.

Οι αλλοδαποί εργάτες γης, παρακολουθούσαν για ώρα το καταστροφικό έργο της φωτιάς, ανήμποροι να αντιδράσουν… Ανάμεσα στα αποκαΐδια, είχαν απομείνει ποσότητες προμηθειών, όπως ρύζι, χυμοί, τρόφιμα, εμφιαλωμένα νερά, ενώ ανάμεσα στα υπάρχοντα τους ρούχα και άλλα υλικά, δεν αποκλείεται να βρίσκονταν και χρήματα από τα μεροκάματα που είχαν εισπράξει…

Η εικόνα της καταστροφής θύμισε έντονα την αντίστοιχη μεγάλη πυρκαγιά σε καταυλισμό στη Ν. Μανωλάδα τον Ιούνιο του 2018, τότε που όλα είχαν γίνει στάχτη και οι αλλοδαποί εργάτες γης αλλόφρονες, προσπαθούσαν να βρουν υπολείμματα από τα υπάρχοντά τους ανάμεσα στα αποκαΐδια.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο αναπληρωτής διοικητής Π.Υ. Ηλείας και διοικητής Π.Υ. Πύργου Γιώργος Κωνσταντόπουλος, καθώς και δύναμη της Αστυνομίας.

Πηγή: ilialive.gr