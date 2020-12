Κυκλάδες

Σύρος: Ο Άγιος Βασίλης έφτασε με κανό καγιάκ (βίντεο)

Όλα είναι διαφορετικά φέτος τα Χριστούγεννα έτσι ο Άγιος Βασίλης έφτασε στο νησί της Σύρου με… κανό καγιάκ και όχι με... το έλκηθρο.

Με… κανό καγιάκ και όχι με το έλκηθρο, όπως τον θέλει το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων, έφτασε στο νησί της Σύρου φέτος, ο Άγιος Βασίλης, προκειμένου να χαρίσει χαμόγελα και αγάπη σε παιδιά!

Στέλνοντας, ”6” στο 13033 ο Αγιος Βασίλης, αποφάσισε φέτος λόγω της κατάστασης να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να μοιράσει τα δώρα του. Επειδή, όμως ο χρόνος πιέζει και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν για τον αγαπημένο Άγιο των παιδιών, τα πράγματα αυτή την χρονιά είναι διαφορετικά, καθώς χρειάστηκε και τη βοήθεια ενός δεύτερου εκπαιδευόμενου Αγίου Βασίλη προκειμένου να μοιραστούν γρήγορα τα δώρα.

Πηγή: cyclades24.gr