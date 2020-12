Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ομίχλη “σκέπασε” την πόλη (εικόνες)

Για επιδείνωση του καιρού έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι.

Πυκνή ομίχλη έχει καλύψει το κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις πρώτες πρωινές ώρες, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Με τον καιρό να επιδεινώνεται από σήμερα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει «ντυθεί» με ομίχλη, με την ορατότητα να είναι μειωμένη.

Παράλληλα, έρημοι είναι οι δρόμοι με την κίνηση των οχημάτων να είναι ελάχιστη.

Πηγή: grtimes.gr