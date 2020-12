Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες και πρόστιμα για χριστουγεννιάτικο πάρτι με 11 άτομα

Μέχρι πρωίας και σαν να μην «τρέχει τίποτα» διασκέδαζε η παρέα, που τώρα καλείται να πληρώσει πρόστιμα.

Χριστουγεννιάτικο πάρτι εν μέσω πανδημίας έκαναν 11 άτομα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αψηφώντας τα μέτρα και τις απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, στις 6:30, σε σπίτι 27χρονης στην οδό Αρριανού, στην περιοχή της Καμάρας, τα άτομα έκαναν πάρτι σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλαβαν την 27χρονη ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος και της επέβαλαν τσουχτερό πρόστιμο, ύψους 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν πρόστιμα και στους υπόλοιπους 10 παρευρισκόμενους. Έκαστος θα πρέπει, πλέον, να πληρώσει 300 ευρώ.





