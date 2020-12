Ηράκλειο

Χριστουγεννιάτικος “μποναμάς” για… κορονο-πάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακριβά κόστισε στον διοργανωτή η γιορτή ανήμερα τα Χριστούγεννα. Δεκάδες πρόστιμα για μάσκες και μετακίνηση.

Ένα τσουχτερό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και 77 βεβαιώσεις παραβάσεων των μέτρων κατά του κορονοϊού, ήταν ο απολογισμός των ελέγχων τα Χριστούγεννα στην Κρήτη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί πήγαν σε οικία οικογένειας στο Ηράκλειο όπου - σύμφωνα με πληροφορίες - διαπίστωσαν πως είχε διοργανωθεί γιορτή η οποία "κόστισε" στον διοργανωτή πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Συνολικά, ανήμερα των Χριστουγέννων, οι αρχές στην Κρήτη, διενήργησαν 2.121 ελέγχους από τους οποίους προέκυψαν συνολικά 77 πρόστιμα για μάσκες και μετακίνηση.

Για παραβάσεις της μετακίνησης λόγω των μέτρων στο πλαίσιο του lockdown βεβαιώθηκαν 61 πρόστιμα ως εξής:

Ηρακλειο 22, Χανιά 21, Λασίθι 11, Ρέθυμνο 3 και στον ΒΟΑΚ 4 παραβάσεις.

Σε ότι αφορά στο μέτρο της μάσκας, βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις:

Χανιά 7, Ηράκλειο 7, Ρέθυμνο 2 παραβάσεις.

Πηγή: flashnews.gr