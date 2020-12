Ηράκλειο

Πατέρας μαχαίρωσε τον γιο του μετά από καβγά

Σοκ από την οικογνειακή αιματηρή συμπλοκή ανήμερα τα Χριστούγεννα. Χειροπέδες σε δυο άτομα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 26χρονου.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βγήκαν στο φως της… δημοσιότητας σχετικά με την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε, ανήμερα των Χριστουγέννων, στη Θέρισσο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καυγάς που σημειώθηκε ήταν ανάμεσα σε μέλη οικογένειας με καταγωγή από την Αλβανία.

Πρωταγωνιστές ήταν ένας 55χρονος πατέρας με τον 24χρονο γιο του που καυγάδισαν έντονα με τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας ετών 26.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να… ξέφυγαν καθώς πάνω στον καυγά ο 55χρονος πατέρας παίρνει ένα μαχαίρι και τραυματίζει τον 26χρονο γιο του.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο νεαρό μεταφέροντάς τον στο Βενιζέλειο νοσοκομείο φέροντας αρκετά τραύματα από μαχαίρι.

Την ίδια ώρα, άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν τόσον τον πατέρα όσο και τον μικρότερο γιο οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη καθώς κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών.

