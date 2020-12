Μεσσηνία

Βρήκε τον διαρρήκτη μέσα στο σπίτι της (εικόνες)

Τρόμος για την γυναίκα, η οποία παρά τις φωνές της, έβλεπε τον δράστη να συνεχίζει το «ψάξιμο».

Μια δυσάρεστη συνάντηση ανήμερα τα Χριστούγεννα σήμερα το μεσημέρι μια ηλικιωμένη, όταν έπειτα από ειδοποίηση που είχε επέστρεψε στο σπίτι της, στον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών, στην Μεσσηνία.

Όλα συνέβησαν ανήμερα τα Χριστούγεννα, όταν η ηλικιωμένη είχε πάει για φαγητό στα παιδιά της, που μένουν σε διπλανό χωριό.

Την απουσία της εκμεταλλεύτηκε άγνωστος, που μπήκε στο σπίτι και το “αναποδογύρισε”.

Εν τω μεταξύ, ο συναγερμός που υπάρχει στην οικία, ειδοποίησε την ηλικιωμένη και όταν αυτή έφτασε στο σπίτι, έπεσε πρόσωπο με πρόσωπο με το διαρρήκτη, που στην αρχή μάλιστα δεν έφευγε από το εσωτερικό της οικίας.

Όσο ο διαρρήκτης ήταν μέσα στο σπίτι ο συναγερμός χτυπούσε, αλλά αυτό δεν πτόησε τον άγνωστο άνδρα, που κατάφερε να φύγει με άγνωστη μέχρι στιγμής λεία, ενώ προκάλεσε και ζημιές στα κουφώματα για να μπει στην μονοκατοικία.

Ο δράστης έκανε «άνω κάνω» όλους τους όλους τους χώρους του σπιτιού.

Πηγή: tharrosnews.gr